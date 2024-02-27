В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два человека
В Челябинской области при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«При тушении обнаружен пожилой мужчина без признаков жизни. При разборе пожара нашли второго погибшего — пожилую женщину», — говорится в релизе.
Предварительной причиной возгорания спасатели назвали перекал печи.
Также отмечается, что в доме не было пожарного извещателя, поэтому погибшие не смогли заблаговременно узнать о возгорании и покинуть помещение.