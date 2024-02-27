В Башкирии мужчина до смерти забил жену и лег спать

В Башкирии мужчина до смерти забил жену и лег спать. Об этом пишет портал «Горобзор» со ссылкой на СК по региону.

Отмечается, что нападавший распивал алкоголь вместе со своей 50-летней супругой. Во время застолья он стал предъявлять претензии к женщине из-за ее сильного опьянения.

Разозлившись, он избил ее руками и ногами, а также несколько раз ударил головой о ванную.

После этого обвиняемый лег спать, а проснувшись ночью увидел, что потерпевшая не подает признаков жизни.

Мужчина вызвал скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело.