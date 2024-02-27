В Башкирии мужчина до смерти забил жену и лег спать
В Башкирии мужчина до смерти забил жену и лег спать. Об этом пишет портал «Горобзор» со ссылкой на СК по региону.
Отмечается, что нападавший распивал алкоголь вместе со своей 50-летней супругой. Во время застолья он стал предъявлять претензии к женщине из-за ее сильного опьянения.
Разозлившись, он избил ее руками и ногами, а также несколько раз ударил головой о ванную.
После этого обвиняемый лег спать, а проснувшись ночью увидел, что потерпевшая не подает признаков жизни.
Мужчина вызвал скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.
Возбуждено уголовное дело.