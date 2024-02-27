В Адыгее задержали отчима, насиловавшего свою несовершеннолетнюю падчерицу

В Адыгее задержали отчима, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК.

По данным следствия, днем в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района мужчина остался наедине с несовершеннолетней дочерью своей сожительницы и изнасиловал ее.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Ему грозит до 20 лет колонии.