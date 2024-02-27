США опубликовали свод данных о Вооруженных силах России

Труд «Российская тактика» заявлен как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий. Об этом сообщило РИА Новости .

Уточняется, что труд «Российская тактика» заявлен как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

«(Публикация. — Прим. ред.) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», — отмечается в предисловии.

Публикация включает разнообразные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.

В социальной сети Х размещение доклада военные сопроводили вопросом: «Знаете ли вы своего врага?».

При этом, по словам авторов, они не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, «насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику».