Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

До этого президент Украины Владимир Зеленский в 12 раз снизил цифру, говоря о потерях на фронте.

С начала спецоперации на Украине Вооруженные силы Украины потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«С начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли свыше 444 тысяч солдат», — подчеркнул он в ходе заседания коллегии Минобороны.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в 12 раз снизил цифру, говоря о потерях ВСУ на фронте.