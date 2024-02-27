С начала года в Рязанской области увеличилась инфляция до 6,7%

Отмечается, что показатель остается ниже, чем в среднем по стране.

По итогам января 2024 года инфляция в Рязанской области увеличилась до 6,7%. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Отмечается, что показатель остается ниже, чем в среднем по стране, где уровень годовой инфляции составил 7,4%.

По данным регулятора, продовольственная инфляция увеличилась до 7,95%. По-прежнему актуальна для производителей проблема нехватки кадров. Предприятия стремятся удержать сотрудников, а дополнительные затраты переносят в цены.

Инфляция в сфере услуг снизилась до 5%. Ежегодное изменение стоимости проезда в транспорте в январе 2024 года было меньше, чем за год до этого, к тому же затронуло не все маршруты. В итоге рост цен на поездки замедлился.