Рязанское УРТ планирует взять в лизинг 20 больших автобусов

Из областного бюджета город получит 58,9 миллиона рублей. Закупят 20 автобусов большой вместимости «ЛиАЗ», запустят их на маршрутах №№ 6 и 20.

Рязанское УРТ возьмет в лизинг 20 больших автобусов. Об этом во вторник, 27 февраля, на комитете по бюджету в гордуме сообщил исполняющий обязанности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов.

Как отметил Наумов, договор заключается на 60 месяцев на сумму 408 млн 705 тысяч 600 рублей. Из областного бюджета город получит 58,9 миллиона рублей. Закупят 20 автобусов большой вместимости «ЛиАЗ», запустят их на маршрутах №№ 6 и 20.

Решение будет принято на заседании гордумы 29 февраля.