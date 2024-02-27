Рязанский священник прокомментировал введение уроков полового воспитания в школах

Он призывает видеть в противоположном поле прежде всего человека, а не объект развлечения, и сохранять целомудрие до брака и в браке.

Рязанский священник прокомментировал введение уроков полового воспитания в школах. Соответствующий пост Дмитрий Фетисов разместил на своей странице в социальных сетях.

По его словам, главной целью для сокращения «апокалиптического количества абортов, ЗППП, разводов, надо не учить «грешить безопасно», а научить не грешить и пропагандировать здоровую концепцию счастливой моногамной семьи.

Он призывает видеть в противоположном поле прежде всего человека, а не объект развлечения, и сохранять целомудрие до брака и в браке.

Священник написал, что нецеломудренные люди часто оказываются одинокими и неспособны к тонкой душевной связи.