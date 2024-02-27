Рязанские семьи погибших участников СВО освободят от налога на транспорт

Власти Рязанской области решили освободить от транспортного налога родителей и вдов участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект одобрили на заседании правительства 27 февраля, сообщили в пресс-службе.

«Это предложение появилось после встречи с вдовами погибших бойцов. Мы оформили его в виде законопроекта. Сегодня он был одобрен и поступит в областную Думу. В целом, мы выстраиваем серьезную систему мер поддержки и стараемся ее постоянно совершенствовать. Это просто еще один момент, важный, который в целом, встраивается в эту систему», — отметил губернатор Павел Малков.

Отмечается, что льготы коснутся родителей и вдов бойцов, которые погибли в специальной военной операции или умерли от ран впоследствии. Налогом не будут облагаться легковой автомобиль или мотоцикл без ограничения по мощности начиная с 2023 года.