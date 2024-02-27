Рязанская область заняла 12 место среди регионов ЦФО по санаторному отдыху в 2023 году

В лечебно-профилактических учреждениях региона отдыхающие провели более 273 тысяч ночей, это на 5% больше, чем в 2022-м.

Рязанская область вошла в топ-15 регионов ЦФО по санаторному отдыху в 2023 году. Об этом сообщил портал Санатории-России.РФ .

В лечебно-профилактических учреждениях региона отдыхающие провели более 273 тысяч ночей, это на 5% больше, чем в 2022-м.

Область заняла 12 строчку рейтинга.

В первую десятку вошли Московская, Воронежская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Смоленская, Тверская, Калужская и Брянская области.