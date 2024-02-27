Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за ухудшения погоды

Температура воздуха по области ночью −10…−5°С, днем −3…+2°С.

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к жителям из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 27 февраля, на территории Рязанской области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Гололедица. Ветер южный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью −10…−5°С, днем −3…+2°С.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.