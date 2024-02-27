Рязанская делегация презентовала достижения региона на Дне предпринимательства в Москве

Во вторник, 27 февраля, на выставке-форуме «Россия» в Москве прошел День предпринимательства, в котором приняла участие рязанская делегация.
Представители областных минэкономразвития, Агентства развития бизнеса, предприниматели посетили мероприятия деловой программы, презентовали достижения региона, поделились опытом с коллегами из других субъектов.
На стенде Рязанской области демонстрировались региональные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиционные возможности, продукция местных предпринимателей.
Здесь также прошли бизнес-игры и викторины, мастер-классы. В частности, нейромузей «Шевели мозгами», созданный социальным предпринимателем Инной Самохваловой, показал гостям нейротренажеры и нейроинтерфейсы для детей и взрослых. Проект получил развитие в том числе благодаря гранту по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и победе автора в конкурсе «Мама-предприниматель».
"Предприятия малого и среднего бизнеса Рязанской области обеспечивают занятость более трети экономически активного населения региона. В Рязанской области, по данным на начало года, действуют 85 видов налоговых льгот для бизнеса, в том числе для малого и среднего, создана инфраструктура поддержки предпринимателей, благодаря которой они могут пройти обучение, получить консультацию по открытию бизнеса, получению гранта или субсидии, развить экспортное направление, повысить производительность труда. Главный показатель эффективности работы — рост числа предпринимателей в регионе: за прошлый год он составил порядка 8%", — отметила зампред правительства Рязанской области