Рязанская делегация презентовала достижения региона на Дне предпринимательства в Москве

Во вторник, 27 февраля, на выставке-форуме «Россия» в Москве прошел День предпринимательства, в котором приняла участие рязанская делегация.

Представители областных минэкономразвития, Агентства развития бизнеса, предприниматели посетили мероприятия деловой программы, презентовали достижения региона, поделились опытом с коллегами из других субъектов.

На стенде Рязанской области демонстрировались региональные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, инвестиционные возможности, продукция местных предпринимателей.

Здесь также прошли бизнес-игры и викторины, мастер-классы. В частности, нейромузей «Шевели мозгами», созданный социальным предпринимателем Инной Самохваловой, показал гостям нейротренажеры и нейроинтерфейсы для детей и взрослых. Проект получил развитие в том числе благодаря гранту по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и победе автора в конкурсе «Мама-предприниматель».