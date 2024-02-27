Рязанец на улице Советской армии заснял иномарку, объезжающую пробку по «встречке»

На кадрах видно, как легковушка пересекла две сплошные вслед за машиной скорой помощи.

Рязанец на улице Советской армии заснял иномарку, объезжающую пробку по «встречке». Соответствующее видео разместили в группе «RZN.Life».

"Перекресток у ТЦ «Глобус». Выезд на встречную полосу", — отмечается в посте.

На кадрах видно, как легковушка пересекла две сплошные следом за машиной скорой помощи.

Отмечается, что сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Напомним, за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей.