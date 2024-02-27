Рязанцы пожаловались на грязную воду в Олимпийском городке

Жители написали жалобу в прокуратуру.

Рязанцы пожаловались на грязную воду в Олимпийском городке. Об этом РЗН. Инфо рассказал читатель.

По его словам, в домах №№ 1-9 в Олимпийском городке течет желтая вода.

«За период со 2 января по 16 февраля поменяли три фильтра. Загрязняются сразу же после установки. Фильтр после установки сразу приобретает такой цвет, как на фото», — заявил рязанец.

Он отметил, что жители написали жалобу в прокуратуру.