Роскомнадзор удалил Steam из реестра запрещенной информации

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — говорится в Telegram-канале службы.

Роскомнадзор удалил Steam из реестра запрещенной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. .

Отмечается, что доступ к сайту ограничен не был.

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — говорится в Telegram-канале службы.

Ранее Steam внесли в реестр запрещенных сайтов в России.