Роскомнадзор удалил Steam из реестра запрещенной информации
«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — говорится в Telegram-канале службы.
Роскомнадзор удалил Steam из реестра запрещенной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. .
Отмечается, что доступ к сайту ограничен не был.
«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — говорится в Telegram-канале службы.
Ранее Steam внесли в реестр запрещенных сайтов в России.