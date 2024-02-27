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Режиссер, актер, драматург Валерий Шадский отпраздновал 75-й день рождения

Режиссер, актер, драматург, педагог Валерий Шадский отпраздновал свой семьдесят пятый день рождения на сцене театра кукол. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Поздравить именинника пришли коллеги, зрители и официальные лица.

От имени губернатора Павла Малкова зампред правительства Артем Никитин вручил Валерию Николаевичу памятный знак Рязанской области «За наивысшие достижения».

«Вы — Мастер. Вы живете театром. Ваше творчество известно по всей России. Я горжусь тем, что знаю вас очень много лет. И знаю, как эмоционального, энергичного человека. Оставайтесь таким всегда! Счастья вам, здоровья, и много-много творческих идей», — сказала исполняющая обязанности министра культуры Рязанской области Елена Васильева.

Гости признались, что выросли на спектаклях юбиляра. Поэтому и поздравления были соответствующими: яркими, творческими, с чувством юмора.

С поздравлениями выступили Рязанский театр драмы, театр юного зрителя, музыкальный театр и театр-студия «Шанс».

Всех присутствующих встречали ангелы, а саму церемонию вели Адам и Ева.

В идиллии нашлось место и «райским птичкам», и райским яблокам, и даже любознательному инкогнито, чьи каверзные вопросы в итоге доказали: «Театр — место райского блаженства. Если за дело берется Мастер. И доказательств никаких не требуется!»