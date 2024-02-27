РБК: в России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Наибольшее число заявок подали калининградские компании.

Российские фирмы и предприниматели освоили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA, которая покинула рынок в 2022 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус».

В публикации говорится, что налаживание поставок товаров шведской компании параллельным импортом началось летом 2022 года.

По данным издания, наибольшее число заявок подали калининградские компании.