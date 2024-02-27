Приложения российской системы платежных карт удалили из AppStore

При этом они доступны в Google Play (для телефонов на Android).

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!» пропали из AppStore. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что при попытке открыть их по ссылке на сайте НСПК в AppStore появляется сообщение «Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе».

При этом они доступны в Google Play (для телефонов на Android).

Напомним, «СБПэй» — это мобильное приложение для оплаты смартфоном.