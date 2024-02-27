Правительство России с 1 марта снова введет запрет на экспорт бензина

Отмечается, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо.

Правительство России с 1 марта снова введет запрет на экспорт бензина, соответствующее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РБК.

Ограничение не каснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Отмечается, что с предложением ввести временный запрет на экспорт бензина к председателю правительства обратился вице-премьер Александр Новак.

В письме он сообщил, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — предложил Новак.