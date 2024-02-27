Полицейские поймали 46-летнего жителя Новомичуринска за кражу со взломом
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские поймали 46-летнего жителя Новомичуринска за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
К правоохранителям обратился 33-летний индивидуальный предприниматель и сообщил, что из его торговой палатки украли деньги.
Установлено, что неизвестный злоумышленник повредил входную дверь, зашел внутрь и похитил остававшиеся в кассе шесть тысяч рублей.
К краже оказался причастен 46-летний житель Новомичуринска, работник одной из местных организаций.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.