Павел Малков призвал чиновников докладывать на понятном языке

Губернатор поручил руководителю аппарата правительства Роману Цуканову впредь делать предзащиту по каждому выступлению чиновников.

Губернатор Павел Малков призвал чиновников докладывать на понятном языке после выступления главы рязанского гостехнадзора Александра Сандрыкина. Это произошло на заседании регионального правительства во вторник, 27 февраля.

Сандрыкин докладывал о результатах деятельности ведомства в 2023 году больше десяти минут. Малков раскритиковал выступление чиновника и указал на то, что в нем много лишних слов, лозунгов и мало конкретики.

«Вы очень много делаете, молодцы, в рейтингах растете, и я признаю работу ведомства удовлетворительной. Но вы своим докладом все нивелируете. Мы полтора года здесь боремся за культуру обычного человеческого общения. Вы — руководитель ведомства, вы должны уметь транслировать свою работу человеческим языком», — отметил губернатор.

Малков добавил, что такая ситуация происходит с каждым докладом. Губернатор поручил руководителю аппарата правительства Роману Цуканову впредь делать предзащиту по каждому выступлению чиновников.