Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-4°
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
ЦБ USD 92.04 -0.59 28/02
ЦБ EUR 99.92 -0.26 28/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
Вчера 12:29
930
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
4 120
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
14 809
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
15 765
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Павел Малков призвал чиновников докладывать на понятном языке
Губернатор поручил руководителю аппарата правительства Роману Цуканову впредь делать предзащиту по каждому выступлению чиновников.

Губернатор Павел Малков призвал чиновников докладывать на понятном языке после выступления главы рязанского гостехнадзора Александра Сандрыкина. Это произошло на заседании регионального правительства во вторник, 27 февраля.

Сандрыкин докладывал о результатах деятельности ведомства в 2023 году больше десяти минут. Малков раскритиковал выступление чиновника и указал на то, что в нем много лишних слов, лозунгов и мало конкретики.

«Вы очень много делаете, молодцы, в рейтингах растете, и я признаю работу ведомства удовлетворительной. Но вы своим докладом все нивелируете. Мы полтора года здесь боремся за культуру обычного человеческого общения. Вы — руководитель ведомства, вы должны уметь транслировать свою работу человеческим языком», — отметил губернатор.

Малков добавил, что такая ситуация происходит с каждым докладом. Губернатор поручил руководителю аппарата правительства Роману Цуканову впредь делать предзащиту по каждому выступлению чиновников.