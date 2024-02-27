Губернатор Павел Малков призвал чиновников докладывать на понятном языке после выступления главы рязанского гостехнадзора Александра Сандрыкина. Это произошло на заседании регионального правительства во вторник, 27 февраля.
Сандрыкин докладывал о результатах деятельности ведомства в 2023 году больше десяти минут. Малков раскритиковал выступление чиновника и указал на то, что в нем много лишних слов, лозунгов и мало конкретики.
«Вы очень много делаете, молодцы, в рейтингах растете, и я признаю работу ведомства удовлетворительной. Но вы своим докладом все нивелируете. Мы полтора года здесь боремся за культуру обычного человеческого общения. Вы — руководитель ведомства, вы должны уметь транслировать свою работу человеческим языком», — отметил губернатор.
Малков добавил, что такая ситуация происходит с каждым докладом. Губернатор поручил руководителю аппарата правительства Роману Цуканову впредь делать предзащиту по каждому выступлению чиновников.