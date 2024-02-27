ПАО «РЭСК» стало призером Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»

Рязанская энергосбытовая компания (входит в Группу РусГидро) заняла второе место в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания» во Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России».

В номинации оценивались 10 ключевых параметров, определяющих доступность, оперативность и удобство предлагаемого клиентского сервиса. Особое внимание было уделено таким аспектам цифровизации, как регистрация в личном кабинете, установка мобильного приложения, переход на электронные квитанции. Отдельно жюри конкурса оценивало реализованные в 2023 году проекты по улучшению обслуживания.

За звание «Лучшей энергосбытовой компании» боролись 58 претендентов.

В состав экспертного жюри вошли специалисты-электроэнергетики, а также организаторы конкурса.