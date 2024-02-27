Офис Зеленского хочет обратиться в Конституционный суд, чтобы его убрали с должности президента

Напомним, его президентский срок закончится 21 мая.

Офис Зеленского хочет обратиться в Конституционный суд, чтобы его убрали с должности президента. Об этом пишет URA.ru.

Офис главы Украины намерен обратиться в Конституционный суд с вопросом о легитимности Зеленского на посту президента.

Отмечается, что перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис намерен уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов во время военного положения. Второй вопрос касается законности полномочий Зеленского после истечения его срока на должности.

Напомним, его президентский срок закончится 21 мая.