«Областная газета»: рязанцы семь лет содержат дорогу, которую должна обслуживать мэрия

По мнению рязанцев, из-за халатности мэрии дорогу ввели в эксплуатацию в качестве общедомового имущества — то есть содержать ее должны жители ближайшего многоквартирного дома.

Жители дома № 6 на улице Шереметьевской семь лет содержат дорогу, которую должна обслуживать администрация Рязани. Об этом в своем расследовании сообщила Областная Рязанская Газета" в понедельник, 26 февраля.

Как написали в издании, улица Соколова должна была стать городской дорогой магистрального значения с остановками общественного транспорта. Но, как объяснили жителям в администрации, дорога не соответствовала техническим требованиям, в том числе по ширине: по нормативам дорога в четыре полосы должна быть больше 14 метров в ширину, но улица Соколова лишь 11 метров. В результате, по мнению рязанцев, из-за халатности мэрии дорогу ввели в эксплуатацию в качестве общедомового имущества — то есть содержать ее должны жители ближайшего многоквартирного дома.

По информации «Областной газеты», рязанцы не раз просили мэрию забрать эту улицу. Там отвечали, что это возможно только после того, как жители приведут ее в «нормативное состояние», то есть достроят еще три метра дорожного полотна вдоль всей дороги. После этого необходимо будет сделать отчуждение территории, собрав подписи всех собственников квартир и нежилых помещений.

По данным СМИ, за семь лет рязанцы починили за свой счет освещение на дороге, устраивали субботники из-за того, что дворники не справлялись с уборкой всей территории. В зимнее время жителям приходилось убирать снег на въезде на улицу Соколова, потому что трактор не мог проехать по этому участку и очистить его от осадков. Кроме того, они покупали и высаживали саженцы деревьев и кустарников, но те практически сразу погибали из-за стихийных парковок и ДТП.

Решением вопроса мог стать шлагбаум. Это помогло бы ограничить доступ к придомовой территории водителей, которые разбивали бордюры и разводили грязь. Жители дома № 6 на Шереметьевской улице за свой счет установили два шлагбаума и умные камеры на них в конце 2022 года.

Однако уже в апреле 2023 года их убрали. Инициатором стали жители соседних домов, которые утверждали, что улица Соколова единственный проезд к их домам. Администрация согласилась с доводами, убрала шлагбаумы и наложила на дорогу публичный сервитут на 49 лет. По данным «Областной газеты», содержать дорогу все еще должны жители дома № 6, а пользоваться ей может любой.

Недовольные жители дома № 6 на улице Соколова подали административный иск в Октябрьский районный суд, чтобы приостановить действие постановления о публичном сервитуте.

Издание отмечает, что в суде умышленно затягиваются сроки разбирательства. Тем временем, по данным жителей, улица Соколова все больше приходит в негодность — водители разбивают бордюры, на асфальте появляются широкие колеи, постоянно происходят ДТП.