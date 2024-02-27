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На пяти улицах Рязани 28 февраля отключат холодную воду
Ее не будет с 09:00 до 17:00.

На пяти улицах Рязани 28 февраля отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В среду, 28 февраля, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица 2-й Дачный переулок, дома №№ 11, 11/1, 12, 13, 14/2, 15, 16/1, 17, 18/2, 19, 20/1, 21 (частный сектор);
  • улица Дачная, дома №№ 12 корпус 1, 14;
  • улица Октябрьская, дома №№ 31/1, 31 корпус 2 (гостиница), 33, 35а (ТЦ «Приокский»), 37 корп.3;
  • улица Северная, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11/42, 12/37, 13, 14/40, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (частный сектор);
  • проезд Шабулина, дома №№ 27 (магазин), 27а (торговый центр).