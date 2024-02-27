Минобороны отчиталось о ходе СВО на 27 февраля

Министерство обороны доложило о ходе спецоперации по состоянию на 27 февраля. Посты опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении потери противника составили до 30 военных. Также уничтожены два авто, самоходная артиллерийская установка «Акация» и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 420 солдат, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу L119 производства Великобритании.

На Авдеевском направлении военные заняли населенный пункт Северное. Украинцы потеряли до 485 военных, два танка, в том числе «Abrams» производства США, три боевые машины пехоты, в том числе «Bradley», шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 130 военных. ВСУ потеряли два автомобиля, буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении погибли до 40 солдат ВСУ. Украина потеряла две боевые машины пехоты и два автомобиля. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Всего с начала СВО уничтожено: 575 самолетов, 267 вертолетов, 13523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19138 единиц специальной военной автомобильной техники.