Малков: на Универсиаде в Рязанской области собрались студенты со всей страны

В Рязанской области стартовала 11-я зимняя Универсиада аграрных вузов. В понедельник, 26 февраля, церемонию открытия посетил губернатор региона Павел Малков, сообщает сайт правительства.

Политик отметил значимость проекта и большой интерес к нему со стороны молодежи.

«26 вузов, более 350 студентов со всей страны собрались здесь, чтобы показать серьезные спортивные достижения. Студенты интенсивно учатся, занимаются наукой, а спорт всегда помогает и дает дополнительную энергию. В программе Универсиады есть командные виды спорта, умение работать в команде всегда пригодится в будущем», — сказал Малков.

Глава региона сообщил, что в Рязанской области широко востребованы молодые специалисты аграрных профессий, поскольку в области очень серьезные планы по развитию АПК, ежегодно достигаются новые рекордные показатели.

Универсиада проводится на протяжении 20 лет, раз в два года. Впервые она состоялась на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева.

Соревнования организованы по разным видам спорта, среди которых лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, шахматы и другие.