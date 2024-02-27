Лавров: в Европе выступили против накачки оружием Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что граждане ряда европейских стран выступают против накачивания Украины оружием.

«В Европе не всем нравятся процессы продолжения накачивания Украины оружием. Вы видите, какие демонстрации идут, протесты», — сказал глава российской дипломатии.

Ранее сообщалось, что некоторые государства ЕС и НАТО обдумывают возможность направить военных в ВСУ. Позже генсек альянса прокомментировал, что организация не планирует отправлять войска в помощь Украине.