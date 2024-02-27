Кадыров назвал обстановку в районе Работино сложной

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обстановку в районе Работино сложной. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам политика, ВСУ пытаются удержать позиции, используя все свои возможности. Однако бойцы чеченских батальонов «Восток-Ахмат» и сводного отряда МВД по Чеченской республике уничтожают украинских солдат.

«Запорожская область, окрестности населенного пункта Работино. Здесь по вражеским укрепленным районам, технике и скоплению живой силы активно работают военнослужащие батальона „Восток-АХМАТ“ МО РФ и бойцы сводного отряда (АХМАТ) МВД по Чеченской республике. По ним [бойцам ВСУ] активно работают дроны-камикадзе», — сказал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что уже через минуту дроны успешно уничтожают украинские позиции, как только те попадают в поле зрения дронов РФ.