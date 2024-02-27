ЕС создаст коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия

Об инициативе заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз создаст коалицию для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Об этом сообщило РИА Новости.

Об инициативе заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов — то есть бомбы и ракеты дальнего действия. Начиная с сегодняшнего вечера, мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», — сказал политик на пресс-конференции по итогам конференции по поддержке Украины в Париже.

Макрон напомнил, что на данный момент существуют восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.