57-летнего жителя Ряжска оштрафовали за хранение «маковой соломы»

В результате досмотра у него изъяли более 80 граммов наркотика.

57-летнего жителя Ряжска оштрафовали за хранение «маковой соломы». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2023 года, находясь на территории дачного кооператива, подсудимый заметил кусты мака, которые сорвал для дальнейшего потребления.

В результате досмотра у него изъяли более 80 граммов «маковой соломы».

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.