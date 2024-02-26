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Зеленский: Путин в ходе встречи в 2019 году призывал к прекращению огня
По словам Зеленского, в ходе длительного разговора с Путиным он высказал свою позицию относительно неэффективности Минских соглашений по выводу войск.

Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на встрече с лидерами Франции, Германии и Украины Владимир Путин призывал прекратить огонь на Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, в ходе длительного разговора с Путиным он высказал свою позицию относительно неэффективности Минских соглашений по выводу войск.

«Я сказал ему, что мы еще 20 лет будем войска отводить. Это все еще мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Несколько месяцев что-то работало, вроде как были попытки, но потом были потери. Это все было как в другой жизни, по-другому абсолютно», — заявил Зеленский.

Он отметил, что вопрос о прекращении огня поднимался постоянно.