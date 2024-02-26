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Зеленский: без помощи Вашингтона Украина потеряет еще больше людей и территорий
Глава Украины надеется, что США хотят помочь Киеву, а не пытаются посредством его ослабить Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев без помощи Вашингтона потеряет еще больше территорий и людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью телеканала NBC.

«Мы потеряем много людей, мы потерям территории», — заявил Зеленский в ответе на вопрос, что случится с Украиной, если США перестанет помогать ВСУ.

Президент Украины заверил, что в случае «сильного» пакета помощи от Вашингтона ВСУ предпримут «более мощные шаги» на фронте.

Также Зеленский отметил, что если на предстоящих выборах в США победит Дональд Трамп, то Вашингтон не сменит курс по отношению к Киеву. Он также надеется, что Штаты хотят помочь Киеву, а не пытаются посредством Украины ослабить Москву.

Ранее сообщали о том, что армия России заняла населенные пункты Победа, Ласточкино и село Тоненькое.