Зеленский: без помощи Вашингтона Украина потеряет еще больше людей и территорий

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев без помощи Вашингтона потеряет еще больше территорий и людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью телеканала NBC.
«Мы потеряем много людей, мы потерям территории», — заявил Зеленский в ответе на вопрос, что случится с Украиной, если США перестанет помогать ВСУ.
Президент Украины заверил, что в случае «сильного» пакета помощи от Вашингтона ВСУ предпримут «более мощные шаги» на фронте.
Также Зеленский отметил, что если на предстоящих выборах в США победит Дональд Трамп, то Вашингтон не сменит курс по отношению к Киеву. Он также надеется, что Штаты хотят помочь Киеву, а не пытаются посредством Украины ослабить Москву.
Ранее сообщали о том, что армия России заняла населенные пункты Победа, Ласточкино и село Тоненькое.