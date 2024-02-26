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ВС России взяли под контроль южную часть Работино на запорожском направлении
Отмечается, что ожесточенные бои все еще продолжаются.

Российские войска контролируют южную часть Работино на запорожской линии фронта. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ожесточенные бои все еще продолжаются.

По его словам, ВСУ окопались в северной части села. Российские военные метр за метром освобождают Работино, борясь с глубокоэшелонированной обороной врага.