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Врач рязанской скорой помощи спасла задыхающегося двухлетнего ребенка
Прибывшая на место врач-педиатр Мария оказала девочке экстренная помощь — укол, ингаляцию с гормонами, что она смогла дышать. По пути в стационар врач проводила интенсивную терапию в машине скорой помощи.

Врач рязанской скорой помощи спасла задыхающегося двухлетнего ребенка. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

По словам матери ребенка, ее двухлетняя дочка заболела ОРВИ. Болезнь протекала тяжело: долго держалась высокая температура, не проходили насморк и кашель.

«И вот, казалось бы, дело пошло на лад. Градусник показывал не более 37 градусов. Моя девочка становилась все более активной и веселой. Спать ее уложила с легким сердцем и надеждой на скорое выздоровление. Но буквально, через час услышала, что дочка как бы „посвистывает“ при выдохе. Потом начался короткий „лающий“ кашель. С ужасом поняла, что это значит — у ребенка ларингит. Пока я трясущимися руками вызывала скорую, доченька начала задыхаться», — рассказала женщина.

Прибывшая на место врач-педиатр Мария оказала девочке экстренная помощь — укол, ингаляцию с гормонами, что она смогла дышать. По пути в стационар врач проводила интенсивную терапию в машине скорой помощи.

Отмечается, что сейчас здоровью девочки ничего не грозит.