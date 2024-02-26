Водителей предупредили о сильной низовой метели на дорогах Рязанской области

По прогнозам, непогода сохранится до конца суток.

Водителей предупредили о сильной низовой метели на дорогах Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Отмечается, что 26 февраля в районах Рязанской области продолжается сильная низовая метель. По прогнозам, непогода сохранится до конца суток.

В данный момент на федеральных трассах дежурит 16 единиц дорожной техники.

Водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными.