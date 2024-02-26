Верховный суд отклонил апелляцию Бориса Надеждина

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщил о решении один из судей.

Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщил о решении один из судей.

Напомним, Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента.