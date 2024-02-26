Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
-4°
Втр, 27
-3°
Срд, 28
-2°
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
33 минуты назад
82
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
3 348
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
14 220
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
15 174
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Тамбовской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли два человека

В Тамбовской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает «ЧП.Тамбов».

Авария случилась на 65 километре автодороги Тамбов-Пенза на территории Кирсановского округа.

Водитель на «Тойота HIACE» выехал на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «SCANIA».

В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажирка погибли на месте ДТП.

Проводится проверка.