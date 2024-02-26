В Тамбовской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли два человека

В Тамбовской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает «ЧП.Тамбов».

Авария случилась на 65 километре автодороги Тамбов-Пенза на территории Кирсановского округа.

Водитель на «Тойота HIACE» выехал на полосу встречного движения и столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «SCANIA».

В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажирка погибли на месте ДТП.

Проводится проверка.