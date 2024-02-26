В Спас-Клепиках задержали пьяного мужчину, который пытался убить незнакомца

Возбуждено уголовное дело.

В Спас-Клепиках задержали пьяного мужчину, который пытался убить незнакомца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, инцидент произошел 18 февраля. Пьяный 37-летний мужчина поругался с ранее незнакомым жителем Клепиковском района. В ходе конфликта подозреваемый начал избивать потерпевшего, нанося удары по голове ногами и подручными предметами. Его остановили свидетели конфликта.

Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.