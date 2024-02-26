В Сараевском районе осудят 20-летнего местного жителя за кражу

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Сараевском районе осудят 20-летнего местного жителя за кражу магнитофона. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как рассказали в полиции, молодой человек украл из дома знакомых магнитофон стоимостью чуть более пяти тысяч рублей. Вернувшись домой, хозяева сразу обнаружили пропажу и сообщили об этом правоохранителям.

При проведении оперативных мероприятий полицейские вышли на след вора. Мужчина во всем признался.

Сотрудники следственного отдела полиции возбудили уголовное дело по статье 158 части 3 УК РФ (кража), предусматривающей до шести лет лишения свободы.