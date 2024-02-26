В Санкт-Петербурге в съемной квартире нашли тела двух крымчан

В Санкт-Петербурге в съемной квартире нашли тела двух крымчан. Об этом сообщает издание 78.ru.

Тела мужчин нашла 46-летняя хозяйка квартиры. Прибывшие на место правоохранители не нашли признаков насильственной смерти на телах.

Отмечается, что в квартире оперативники нашли банковскую карту, свернутую в трубку купюру и полиэтиленовый пакетик с частицами белого порошка. Обнаруженные предметы отправили на экспертизу.

Предположительная причина смерти крымчан — острое отравление неизвестным веществом. Трупы направили в морг.