В Санкт-Петербурге молодой человек надругался над 15-летней школьницей

В Санкт-Петербурге молодой человек надругался над 15-летней школьницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в полицию обратилась опекун ребенка. Женщина сообщила, что с декабря 2023 до февраля 2024 года в отношении ее 15-летней опекаемой совершались действия сексуального характера.

Девочка познакомилась с приезжим молодым человеком 2002 года рождения в социальной сети «Вконтакте» в группе «Леонардо Дай Винчик».

Полицейские разыскивают насильника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.