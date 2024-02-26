В Рязанской области выросли цены на памятники участникам СВО

По словам вдов, цена доходит до 80 тысяч, что значительно дороже обычного памятника.

В Рязанской области выросли цены на памятники участникам СВО. Об этом сообщили в группе «Штаба общественной поддержки Рязанской области».

К такому выводу пришли члены Совета «Женского движения». Они отметили рост цен на памятники для погибших на СВО воинов.

«По словам вдов, цена доходит до 80 тысяч, что значительно дороже обычного памятника», — отметили в Совете.

Отмечается, что Совет обратит внимание территориальных органов ФАС на эту ситуацию