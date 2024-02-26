В Рязани задержали 26-летнего наркозакладчика
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали 26-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские на улице Советской Армии задержали 26-летнего мужчину. Как стало известно оперативникам, он нанялся закладчиком наркотиков в нелегальный интернет-магазин. В подтверждение этих сведений у него были изъяты пакетики с «синтетикой» и гашишем.
Затем правоохранители вместе с задержанным проехали на улицу Кальную и провели обследование съемной квартиры, в которой он проживал.
В ванной комнате обнаружили и изъяли четыре упаковки с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что вещество является производным N-метилэфедрона. Всего из незаконного оборота было изъято 156 граммов «синтетики» и 0,31 грамма гашиша.
Возбуждено уголовное дело.