В Рязани задержали 26-летнего наркозакладчика

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали 26-летнего наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские на улице Советской Армии задержали 26-летнего мужчину. Как стало известно оперативникам, он нанялся закладчиком наркотиков в нелегальный интернет-магазин. В подтверждение этих сведений у него были изъяты пакетики с «синтетикой» и гашишем.

Затем правоохранители вместе с задержанным проехали на улицу Кальную и провели обследование съемной квартиры, в которой он проживал.

В ванной комнате обнаружили и изъяли четыре упаковки с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что вещество является производным N-метилэфедрона. Всего из незаконного оборота было изъято 156 граммов «синтетики» и 0,31 грамма гашиша.

Возбуждено уголовное дело.