В России выросли цены на технику

Цены на технику выросли в среднем на 10-15% за 2023 год. Больше всего подорожали смартфоны Apple — на 37%.

В России выросли цены на технику. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

По данным издания, цены на технику выросли в среднем на 10-15% за 2023 год. Больше всего подорожали смартфоны Apple — на 37%.

Отмечается, что на цены повлияли ключевая ставка ЦБ и курсы валют. Также повлияли сбои в международной логистике — в Красном море хуситы обстреливают торговые суда, это увеличивает риски, связанные с транспортировкой устройств.

Эксперты считают, что в 2024 году тенденция к повышению цен сохранится.