В России появятся гибридные колонии

Отмечается, что такие учреждения нужны, чтобы сэкономить на огромных расходах по этапированию осужденных из СИЗО.

В России появятся гибридные колонии. Об этом сообщает газета «Ведомости».

К ним будут относиться исправительные учреждения, в которых создадут изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО).

Отмечается, что такие колонии нужны, чтобы сэкономить на огромных расходах по этапированию осужденных из СИЗО.