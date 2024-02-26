В России появятся гибридные колонии
Отмечается, что такие учреждения нужны, чтобы сэкономить на огромных расходах по этапированию осужденных из СИЗО.
В России появятся гибридные колонии. Об этом сообщает газета «Ведомости».
К ним будут относиться исправительные учреждения, в которых создадут изолированные участки с разными видами режимов, а также участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО).
Отмечается, что такие колонии нужны, чтобы сэкономить на огромных расходах по этапированию осужденных из СИЗО.