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В России на 6,3% выросла стоимость авиабилетов
Отмечается, что должен быть специальный тариф для жителей туристических регионов, который будет поддерживаться государством.

Средняя стоимость авиабилетов в России выросла на 6,3%. Об этом сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов газете «Известия».

Он отметил, что даже с учетом накопленной инфляции это не самый высокий рост.

Иванов добавил, что должен быть специальный тариф для жителей туристических регионов, который будет поддерживаться государством.

ФАС уже разработала предложения по «защите» жителей этих регионов, сейчас их рассматривают в правительстве.