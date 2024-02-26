В России лимит по программе льготной IT-ипотеки увеличат до 700 млрд рублей

Отмечается, что на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников.

В России общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Минцифры России, пишет URA.RU.

Уточняется, что с нынешним лимитом поддержку могут получить 50 тысяч специалистов. Однако после того, как он будет увеличен — на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников.