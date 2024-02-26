В подмосковном электропоезде женщина ударила попутчика ножом

В подмосковном электропоезде женщина ударила попутчика ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в электропоезде «Можайск — Лобня». Отмечается, что сначала женщина распылила газовый баллончик в лицо пассажира — за него вступился попутчик, на которого женщина напала уже с ножом.

Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, где ему диагностировали два колото-резаных ранения, одно из которых проникающее.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшую задержали.