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В Перми мужчина месяц насиловал семилетнюю девочку

В Перми мужчина месяц насиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Установлено, что с января по февраль 2014 года, 52-летний пермяк воспользовался беспомощным состоянием своей семилетней родственницы. В течение месяца мужчина насиловал девочку. Спустя девять лет потерпевшая обратилась в правоохранительные органы и в отношении ее родственника было возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

В рамках расследования были допрошены десятки свидетелей и проведены сложные экспертизы.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении пяти особо тяжких преступлений.

Суд признал его виновным и отправил в колонию строго режима на 16 лет.